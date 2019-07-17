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Park halindeki araca çarpan minibüsten düzensiz göçmenler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Park halindeki araca çarpan minibüsten düzensiz göçmenler çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara'da sürücüsü polisten kaçan minibüsten aralarında hamilelerin de olduğu düzensiz göçmenler çıktı.

Alaybey Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 34 DE 0847 plakalı minibüsün sürücüsü Bölge Trafik İstasyonu önündeki bir fabrikanın otoparkında, park halinde duran hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Minibüste yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerden hamile oldukları belirlenen iki kadın Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğerleri İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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düzensiz göçmen Malkara Tekirdağ

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