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Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki ticari taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti.Kaza, saat 19.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki ticari taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Levent Yalın (32) idaresindeki 07 ADF 748 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafından bulunan park halindeki 07 H 0528 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yalın kaldırıma fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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