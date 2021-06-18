HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

18.06.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da park halindeki bir araca çarpıp takla atan otomobil, kaldırımda ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi valilik binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.D. yönetimindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, önce park halindeki 55 DR 143 plakalı araca çarptı ardından takla attı. Kaldırımda ters dönen otomobil, polis kontrol kulübesine vurarak durdu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde inceleme yaptı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemişKorkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.