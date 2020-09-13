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Park halindeki araca çarpan panelvan yan yattı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan panelvan yan yattı.

Park halindeki araca çarpan panelvan yan yattı: 3 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan panelvan yan yattı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 06.20 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 35 AR 7169 plakalı panelvan, İnönü Caddesi Poligon Bölgesi’nde seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı AKS ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan cadde, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza güvenlik kamerasında
Öte yandan, meydana gelen kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aracın park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin yardım amacıyla kaza yerine koşmaları görüldü.

Park halindeki araca çarpan panelvan yan yattı: 3 yaralı

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