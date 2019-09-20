Park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı, 5 araç hasar aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 5 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Topçelik (24) idaresindeki 34 ABM 322 plakalı otomobil, arka arkaya dört otomobilin park halinde olduğu Namık Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 41 D 8849 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle diğer otomobillerde hasar aldı.

Kazada yaralanan sürücü Topçelik, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

