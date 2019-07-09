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Park halindeki araca çarpıp kurumuş dereye uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil kurumuş dereye uçtu.

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil kurumuş dereye uçtu. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yaralı olarak atlatırken, olayda büyük panik yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Köme Mahallesi Şehit Feridun Alabaş Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet S. idaresindeki 64 AAG 124 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarında park halinde bulunan 64 FF 814 plakalı otomobile çarptı, ardından kurumuş bir derenin korkuluklarına çarpıp dere yatağına düştü. Kaza sonrası çevrede büyük bir panik yaşanırken, otomobil sürücüsü hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Ardından Mehmet S., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası polis tarafından tahkikat başlatıldı.

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