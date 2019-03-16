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Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 01:50 | Son Güncelleme

Denizli’de park halindeki bir otomobil yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 2598 sokak üzerinde meydana geldi.

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli’de park halindeki bir otomobil yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 2598 sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile sokakta park halindeki 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına yaklaşan 2 şahıs aracı tabanca ile yaylım ateşe tutarak olay yerinden kaçtı.
Araç içerisinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs ise araç içerisinde vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler ile kanlar içinde kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırdı.
Görgü tanıklarının iddialarına göre, şahısların otomobilin arka tarafından geldikleri ve direkt olarak direksiyondaki şahsa ateş açtıkları kaydedildi. Ayrıca olay mahallinde 15’e yakın mermi kovanı da bulunduğu öğrenildi.
Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

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