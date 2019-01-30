Park halindeki aracı böyle çaldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üzerinde kontak anahtarı bırakılan araç çalındı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sahte plaka takılan araç nefes kesen kovalamaca neticesinde hırsızlarla birlikte yakalandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracı Asım Tetik’ten emanet alan arkadaşı, işini gördükten sonra arabayı getirip sahibinin işyerinin önüne park etti. Araçtan inen arkadaşı, içeri girip, aracı getirdiğini söyleyerek ayrıldı. Park halinde olan hafif ticari aracın üzerinde kontak anahtarının unutulduğunu oradan bisikletiyle geçen bir kişi fark etti. Bunun üzerine şahıs, bisikletini illeriye bırak, saniyeler içerisinde aracı alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra dışarı çıkan sahibi, park halindeki arabanın olmadığını görünce birilerinin kendilerine şaka yaptığını düşündü. İşyerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde arabanın çalındığı anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerine gelip incelemede bulundu.

İki gün sonra bir başka araca ait olan 71 EE 988 plakayla gezen aracı polisler fark etti. Nefes kesen kovalamaca neticesinde araç Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak’ta durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Akın I. ve Erhan S. ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Önce şaka sandık

Arabanın sahibi Asım Tetik, "Arabayı bir süreliğine emanet olarak bir arkadaşımız aldı. İşi bittikten sonra getirip bize teslim etti. Anahtarı üzerinde bırakmış. İşyerimizin önünde park edilen arabamıza bakmak için dışarı çıktığınızda bulamadık. Esnaf arkadaşların bizlere şaka yaptığını düşündük. Ancak güvenlik kamera kayılarına baktığımızda arabamızın çalındığı gördük. Hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Hem onalar hemde biz sokak sokak her yerde çalınan arabamızı ararken, çalan şahısların bir başka aracın plakasını arabamıza takarak İnegöl içerisinde gezdiklerini gördük. Polis ekipleri kısa sürede hem arabamızı hem de şahısları yakaladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arabamıza kavuştuğumuz için mutluyuz" diye konuştu.