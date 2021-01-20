HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park halindeki aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı

Park halindeki aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı

20.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki bir aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Şehitler Mahallesi 82 Sokak’ta meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki bir aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Şehitler Mahallesi 82 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MASKİ) çalışan İ.A.’ya (39) ait park halindeki aracın lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Aracın lastiğini kesen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kameralardan ve incelemelerden şüpheli H.V.’yi tespit etti.
Polis ekipleri tarafından yakalan H.V.’ye (41) mala zarar verme suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştıYoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

ABD'de dikkat çeken araştırma: Ömrü uzatıyor

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

Alkol ve sigara kullananlara hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

Hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı, sosyal medyada olay oldu

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı kılavuzu 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.