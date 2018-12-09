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Park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki servis araçlarında ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki servis araçlarında ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Tarlabaşı Bulvarı’nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nurullah Akbulut’un kullandığı 34 KN 2369 plakalı otomobil, Fatih istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYALARA ÇARPTI Savrulan otomobil önce park halindeki servis araçlarına ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bir yaralının ise kaza nedeniyle şok yaşadığı görüldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ÇOK SÜRATLİ ŞEKİLDE GELİYORDU Kazanın görgü tanığı Zübeyit Karataş, “ Biz arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Çok süratli şekilde geliyordu. Bariyere vuracaktı döndü bize vurdu. Kazada 3 kişi yaralandı” dedi.

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