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Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 02:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, alkollü otomobil kullanan Fuat Ç. (29), park halindeki 3 araca çarparak zarar verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri gelen Fuat Ç., polisi "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Sokak'ta meydana geldi. Fuat Ç. yönetimindeki 67 TV 149 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken Fuat Ç., kaza yerinde durmayarak kaçtı.

POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada geri gelen Fuat Ç., araçlara kendisinin çarptığını ve sahipleriyle uzlaşmak istediğini söyledi. Fuat Ç.'nin yapılan kontrolünde ise 2.68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin ceza kesmemesi için yoğun çaba harcayan Fuat Ç., "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" dedi.

Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Fuat Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, alkollü araç kullandığı tespit edilen Fuat Ç.'ye 2 bin TL para cezası keserek ehliyetine el koydu. Araçlarında maddi zarar oluşan sahipleri de polis merkezine giderek Fuat Ç.'den şikayetçi oldu.

(DHA)

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Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştıPark halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı
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Zonguldak Ereğli Alkollü sürücü polis

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