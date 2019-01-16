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Park halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 01:43 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Park halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kaza Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emrah Yesil idaresindeki 19 EC 005 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BFJ 279 ve 19 BS 306 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Yeşil, çağrılan 112 sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Park halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldıPark halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldıPark halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldıPark halindeki araçlara çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı

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