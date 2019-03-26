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Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı, kaza kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de park halindeki 5 araca çarparak kaçan otomobilin sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kırıkkale’de park halindeki 5 araca çarparak kaçan otomobilin sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kırıkkale’de Millet Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve ismi alınamayan bir sürücü otomobiliyle birlikte hızını alamayarak park halindeki 5 araca çarpıp olay yerinden hemen kaçtı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de zarar gördü. Araç sahipleri ise durumu hemen polise haber vererek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını alan polis ekipleri otomobiliyle kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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