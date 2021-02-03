HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park halindeki araçlara tekme ile zarar veren saldırgan yakalandı

Park halindeki araçlara tekme ile zarar veren saldırgan yakalandı

03.02.2021 13:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesine park halindeki otomobillere, yumruk ve tekme darbeleri zarar veren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay önceki gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine park halindeki otomobillere, yumruk ve tekme darbeleri zarar veren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay önceki gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 mahallede sabah uyanan vatandaşlar, park halindeki otomobillerinin cam ve aynalarının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 6 araçta hasar oluşturan şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Araçlara zarar veren şahsın bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerini inceleyen ekipler, A.A. olduğunu tespit etti.
Tespit sonrasında harekete geçen ekipler, A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak üzerinde park halindeki araçlara tekme atarak dikiz aynasını kırdığı belirlenen A.A., polis merkezine götürüldü. Uyuşturucu madde kullanımı ve hayvan hırsızlığı suçlarından 6 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen A.A., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Beline kadar yükselen suya giren polis büyük takdir topladı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Polisin yaptığı takdir topladı

2021 İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı! İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!

Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

Bir ili karıştıran olay: 4'ü kadın 7 yaralı

Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan işçi için seferber oldular

Uludağ’da denetimler sıklaştı! Ekipler, sosyal mesafe uyarısı yapıyor

Uludağ’da denetimler sıklaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.