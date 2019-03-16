Park halindeki araçlardan telefon çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde faili meçhul otodan hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlattı. Farklı tarihlerde Azerbaycan Bulvar, Namık Kemal Mahallesi ve Hayrullah Mahallesi’nde park halindeki araçlardan cep telefonu çalan hırsızlarını takibe aldı.

Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Emre D. (24) ve Ömer O. (24) yakalandı. 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun yeri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

