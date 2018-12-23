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Park halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

ERZURUM'da sabaha karşı park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 genç, gözaltına alındı.

Park halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sabaha karşı park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 genç, gözaltına alındı.
​Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen 4 genç, park halindeki araçların dikiz aynasını kırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, S.Y., M.E., A.T. ve M.C.'yi yakaladı. Olay sırasında elinden yaralanan gençlerden biri, hastaneye götürülerek tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Zarar gören araçların sahipleri, şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan 4 genç, serbest bırakıldı.
Gece duyduğu sesler üzerine balkona çıktığında 4 gencin, araçların dikiz aynalarını kırarak gittiğini söyleyen Ergün Albayrak, "Hemen 155 polis imdadı aradım. Onlar da gerekli bilgileri aldılar. Sanıyorum yakalamışlar. Yazık, günah. Umarım gereken cezayı alırlar" diye konuştu.
Sabah polislerin araması ile uyandığını belirten Hamit Erdem ise, "Araçlarımızın başına geldiğimizde aynaların kırıldığını gördük. Polis parmak izlerini almış. Ben de kırılan dikiz aynamı bantla yapıştırdım. Bunların yaptığına ne söyleyeyim. Yazık, günah. Milli servet. Gecemizi, gündüzümüze katıp bunlar için mi çalışıyoruz?" dedi.

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Park halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltıPark halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltıPark halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltıPark halindeki araçların dikiz aynalarını kıran 4 gence gözaltı

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