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Park halindeki araçta 103 kilo eroin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir araçta 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir araçta 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyrantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine park halindeki bir araçta arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği "Alfa"nın da katıldığı aramada, aracın bagajında 5 koli içerisinde, 204 paket halinde, 103 kilo 285 gram eroin bulundu.

Şüpheli Z.D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon uyuşturucu Van

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