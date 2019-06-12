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Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, park halinde bulunan bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Alınan bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde yaşandı.

Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu

Eskişehir’de, park halinde bulunan bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde yaşandı. Akşamüstü sıralarında, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde elektrik kaçağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Aracın kaput kısmından çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, olası patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından itfaiye ekipleri, tazyikli su ile otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan yangında araç kısmi olarak hasar görürken, yaşanan olay vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu

Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu

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