Park halindeki araçta ele geçen eroine 1 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta polis tarafından yapılan aramada 157,55 gram eroin ele geçildi, olayla ilgili yakalanarak, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları girişinde içerisinde İ.D. ve S.T.'nin bulunduğu park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 157,55 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan 41 kilitli ambalaj poşeti ve kağıt parçaları ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, İ.D. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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