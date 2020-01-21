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  4. Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilde sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, araçta bulunan kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi üzerinde, park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde bulunan Mümin Varol’un (58) yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Varol’un cesedi, önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından detaylı inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, yangının araç içinde uyuyan Varol’un sigara izmaritini düşürmesi sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla otomobil yangın sigara

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