Park halindeki araçta yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Rüştü Ergençtürk’e ait 09 F 4030 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonunun karşı şeridinde park halindeyken, motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğin gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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