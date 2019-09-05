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Park halindeki cip gölete düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 21:16 | Son Güncelleme

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde park halindeki bir cip gölete düştü.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Keltepe Göleti’nde meydana gelen olayda, Ümit Comba 55 AZD 79 plakalı cipini park ettikten sonra piknik yapmaya başladı.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde park halindeki bir cip gölete düştü.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Keltepe Göleti’nde meydana gelen olayda, Ümit Comba 55 AZD 79 plakalı cipini park ettikten sonra piknik yapmaya başladı. Park halindeki araç bir anda gölete doğru kayarak batmaya başladı. Çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın da Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmesinin ardından balık adamlarla olay yerine giden itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı. Balık adamlar suyun altındaki arabaya halat takarak kıyıya çekti. Arabanın içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

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