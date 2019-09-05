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Park halindeki cip gölete düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 23:11 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.

Park halindeki cip gölete düştü

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.
Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti. Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki cip gölete düştüPark halindeki cip gölete düştüPark halindeki cip gölete düştüPark halindeki cip gölete düştü

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