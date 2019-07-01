HABER

Park halindeki dolmuş alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halindeki dolmuş alev alırken, yanında bulunan araçta ise maddi hasar meydana geldi.Olay, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Sanayi Sitesi yanında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halindeki dolmuş alev alırken, yanında bulunan araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Olay, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Sanayi Sitesi yanında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Ömer Alparslan’a ait 52 D 5038 plakalı yeşil hat dolmuşunda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla beraber dolmuş çalışarak hemen önünde park halinde bulunan Ali Engin’e ait 34 UT 8757 plakalı araca çarptı.
Olayı gören çevredeki esnaflar yanan araca ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler araç yangınını kontrol altına aldı. Yangın sonrası dolmuşta maddi hasar meydana gelirken, aracın ise çalışır olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
JES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldıJES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldı
'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.