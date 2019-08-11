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Park halindeki hafif ticari araç denize düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 00:13 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.

Park halindeki hafif ticari araç denize düştü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.
Olay, gece saatlerinde Kurucaşile Kum Mahallesi'ndeki limanda meydana geldi. Limanda park halinde bulunan 74 BP 064 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir anda hareket etmeye başladı. Denize düşen hafif ticari aracın ön kısmı denize girerken, araç dik şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler aracın sürücüsüne ulaşamadı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

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Park halindeki hafif ticari araç denize düştüPark halindeki hafif ticari araç denize düştü

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