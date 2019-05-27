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Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Eyüp Göktürk-Kemerburgaz yolunda hafif ticari bir araç güvenlik şeridinde park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Eyüp Göktürk-Kemerburgaz yolunda hafif ticari bir araç güvenlik şeridinde park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Aracın sürücü yaralandığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Göktürk Kemerburgaz Yolu Hasdal istikametinde Göktürk ayrımlarında saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk istikametinden Hasdal istikametine seyir halinde olan Ilgaz Nas yönetimindeki 34 BEA 511 plakalı hafif ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta büyük hasar oluşurken sürücü Ilgaz Nas araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçtan yola akan yakıtlar da itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
Öte yandan, kazaya karışan ticari aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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