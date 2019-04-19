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Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

İçerenköy Mahallesinde park halinde bulunan 3 araç alevlere teslim oldu. İki servis aracının tamamen yandığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

İçerenköy Mahallesi Cihan Sokak üzerinde park halinde bulunan 3 araç cayır cayır yandı. Servis aracında bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, aracın yanında bulunan diğer servis aracı ile otomobile sıçradı. Araçların alev alev yandığı olayda iki servis aracı tamamen yanarken otomobilde ufak çapta yanma meydana geldi. Büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
içerenköy Ataşehir yangın

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