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Park halindeki kamyon alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir TIR elektrik arızası nedeniyle alev aldı.

Park halindeki kamyon alev alev yandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir TIR elektrik arızası nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyon kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabaha karşı TOKİ bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece Ramazan Şahin 16 VP 052 plakalı TIR’ın çekicisini TOKİ’deki evinin önüne park etti. Sabah 04.30 sıralarında kamyonunu çalıştıran Ramazan Şahin, bir süre aracının ısınmasını beklerken evine çıktı. Geri döndüğünde kamyonun alev aldığını farkeden kamyon sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. TIR’da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyon alev alev yandı

Park halindeki kamyon alev alev yandı

Park halindeki kamyon alev alev yandı

Park halindeki kamyon alev alev yandı

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