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Park halindeki kamyon yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

Konya'da park halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Konya'da park halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Tepeoğlu Sokak'ta meydana geldi. Ali Gürbüz'e ait 42 P 0086 plakalı park halindeki kamyonun kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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