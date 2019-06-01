Park halindeki kamyonet alev aldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev alarak yandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen park halindeki kamyonet, bir anda alev alarak yandı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri araç yangınını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



