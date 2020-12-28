Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonet, sahibinin gözü önünde alev alev yandı. Yangın sonrası hurdaya dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Dönmez kamyonetini narenciye bahçesine giden yola park etti. Bir süre sonra yoldan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören Dönmez, kendi aracının yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yanan kamyonete ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak hurdaya dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri araçta çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

