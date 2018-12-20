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Park halindeki kamyonet yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 07:43 | Son Güncelleme

ADANA'da park halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyonet yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da park halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak'ta pazarcı Kemal Özmen'in evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinde gece saatlerinde yangın çıktı. Uykudan uyanan Özmen, kamyonetinden dumanlar yükseldiğini fark edip, dışarı çıktı. Özmen, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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Park halindeki kamyonet yandıPark halindeki kamyonet yandıPark halindeki kamyonet yandıPark halindeki kamyonet yandı

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