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Park halindeki kamyonet yandı

25.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hurdaya döndü.Olay, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hurdaya döndü.
Olay, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 AAV 736 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede kamyoneti kapladı. Kamyonetten yükselen alevlere, ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Kamyonetten geriye ise demir yığını kaldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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