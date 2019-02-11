Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli kurye öldü

Antalya'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde, kullandığı plakasız motosikletle Kepez ilçesi Düden Caddesinde ilerleyen Özgür Öztunç (28), park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Öztunç'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli tıp morguna cenazeyi alan yakınları, Öztunç'un motosikleti kullanırken kalp krizi geçirmiş olabileceğini, kazayı da bu yüzden yaptığını düşündüklerini söyledi.
Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verilen Öztunç'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
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