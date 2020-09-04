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Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 06:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.Olay, gece saatlerinde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokakta meydana geldi.

Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokakta meydana geldi. Yaşar B’ye ait 38 GD 187 plakalı kamyonet evinin önünde park halindeyken biranda alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yangına müdahale edilerek, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, adrese gelen ekipler mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.
Kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

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