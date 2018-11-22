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Park halindeki kamyonun kasası alev aldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

TOKAT'ta park halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halindeki kamyonun kasası alev aldı 

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta park halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece Gülbahar Hatun Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Öncü, dün akşam saatlerinde 60 BG 678 plakalı kamyonu park ederek cadde üzerinde bulunan evine gitti. Bir süre sonra kamyonun kasası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kamyonun kasasından dumanların çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonun kasasında hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.

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Park halindeki kamyonun kasası alev aldı Park halindeki kamyonun kasası alev aldı

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