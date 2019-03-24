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Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 03:33 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler geceyi aydınlatırken, yangın nedeniyle vatandaşlarda paniğe kapıldı.
Yangın, 00.15 sularından Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Korucu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 34 VR 2948 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Alevler nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, park halindeki otomobillerini başka yere çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarken, polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Yangında yaralanan olmazken, olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.

Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

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