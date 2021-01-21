HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

21.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki lüks bir otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Bursa istikametinde yol kenarında park halinde bulunan lüks bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki lüks bir otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Bursa istikametinde yol kenarında park halinde bulunan lüks bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipler yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Esnafın üşümesin diye üzerine örttüğü kişi ölü bulunduEsnafın üşümesin diye üzerine örttüğü kişi ölü bulundu
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Belediye başkan adayı olmuştu! Evinde ölü bulundu

Belediye başkan adayı olmuştu! Ölü bulundu

Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu

Esnafın üşümesin diye üzerine örttüğü kişi ölü bulundu

Selçuk Özdağ'dan hakkındaki 'taciz' iddialarına yanıt

Selçuk Özdağ'dan hakkındaki 'taciz' iddialarına yanıt

Sosyal medyada 21.21.21 mesajları

Sosyal medyada 21.21.21. mesajları

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.