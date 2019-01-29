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Park halindeki midibüs alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:18 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de park halindeki bir midibüs gece saatlerinde alev alev yandı.  Bahçelievler, Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta park halinde bulunan 34 BG 4639 plakalı midibüs gece saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de park halindeki bir midibüs gece saatlerinde alev alev yandı.

Bahçelievler, Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta park halinde bulunan 34 BG 4639 plakalı midibüs gece saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre çalışma yaparken, polis çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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