HABER
  4. Park halindeki midibüs kundaklandı

Park halindeki midibüs kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 01:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yangın, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki midibüs kundaklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yangın, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi. 3406 sokak üzerinde bulunan boş bir arazide park halinde bulunan midibüs bir anda alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Park halinde bulunan diğer araçlara yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi. Öte yandan, araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre midibüsün yanıcı madde ile yakıldığı belirtildi.
Polis yangın ile ilgili olarak şüpheli olan 3 şahsı gözaltına aldı.

Park halindeki midibüs kundaklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Erzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralıErzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Trump'tan İran'a yeni tehdit!Trump'tan İran'a yeni tehdit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız şekilde karşılık veririz

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Yaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdı

Yaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.