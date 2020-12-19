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Park halindeki minibüs alev alev yandı

19.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da park halindeki minibüsün alev alev yandı.

Şanlıurfa’da park halindeki minibüsün alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akçakale çevreyolu üzerindeki bir tır garajında yaşandı. Salih Uladağ’a ait 47 AF 885 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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