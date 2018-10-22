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Park halindeki minibüs yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Park halindeki minibüs yandı

Düzce'de park halinde iken yanan minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki otoparkta bulunan Sibel B'ye ait 54 KV 411 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve aracın tamamını saran yangını söndürmeye çalışan vatandaşların çabası sonuç vermedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Minibüs, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

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araç yangını Düzce

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