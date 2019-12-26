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  4. Park halindeki minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

Park halindeki minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 03:16 | Son Güncelleme

Kağıthane'de park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

Olay saat 00:30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi, Yıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak içinde park halinde bulunan 34 VJ 6480 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, dış cephesi alev alan binada söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çıkan yangının ardından minibüs demir yığını haline gelirken, binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise, yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. (DHA)

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Kağıthane yangın

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