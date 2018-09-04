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Park halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişinin park halindeki minibüste bulunan cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişinin park halindeki minibüste bulunan cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Merkez Bağlar ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, U.Ş.'ye ait park halindeki minibüsün yanına geldi. Ayakkabını kontrol etme bahanesiyle araca yaslanan kişi, ön koltukta cep telefonu olduğunu fark etti. Açık olan camdan cep telefonunu alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre sonra aracının yanına gelen U.Ş., telefonunun çalındığını fark edip polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kameradaPark halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kameradaPark halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kameradaPark halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada

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