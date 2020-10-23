Park halindeki minibüsün freni boşaldı, facia kıl payı atlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde freni boşalan minibüs önce ağaca, ardından 3 tekerlekli elektrikli bisikleti altına alıp kaldırıma çarptı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi pazar yeri yokuşunda meydana geldi. Yokuş aşağı park edilen 10 AF 144 park halinde minibüsün freni boşaldı. Minibüs yokuş aşağı hızlanarak inmeye başladı. Minibüsü şoförsüz görenler ne olduğunu anlamadan kaçmaya başladı. Minibüs önce çınar ağacını yıktı. Yıkılan ağaç bir büfenin üstüne düştü.

Ardından ise 3 tekerlekli elektrikli bisikleti altına alan minibüsün hızı biraz azaldı, sonra yüksek kaldırıma çarparak durdu.

Polis olay yerinde önlem alınırken, cadde savaş alanına döndü. Ucuz atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, “Çok büyük facia kıl payı atlatıldı. Korkumuzu kelimeler anlatamam” dedi.

