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  4. Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, park halindeki minibüs alev aldı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, park halindeki minibüs alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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