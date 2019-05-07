Park halindeki minibüsün yanması güvenlik kamerasına yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki minibüsün alev alışı ve yanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan Yavuz Bildik'e ait 36 SE 656 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm aracı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün yanması, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

