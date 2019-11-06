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Park halindeki otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 03:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi 7278 Sokak numara 6 önünde meydana geldi. İlker İşlek’e (41) ait otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı motor bölümden alev aldı.

Durumu gören araç sahibi Şimşek, itfaiye ekiplerine ve polise bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Herhangi bir kişinin yaralanmadığı olayda, araç sahibi Şimşek, evinde olduğu sırada bir patlama duyduğunu pencereden dışarı baktığında ise aracının yandığını gördüğünü söyledi.

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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izmir yangın

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