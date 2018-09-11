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Park halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

KONYA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi.  Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Selam Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Selam Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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Park halindeki otomobil alev alev yandıPark halindeki otomobil alev alev yandıPark halindeki otomobil alev alev yandı

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