HABER

Park halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

KONYA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi.  Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Selam Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Selam Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltıKaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Ölüm yolculuğuna trafikten men ve para cezasıÖlüm yolculuğuna trafikten men ve para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.